Волгоградцы стали активнее жаловаться на состояние своих домов
Государственная инспекция по жилищному надзору подвела итоги второго квартала 2018 года.
Государственная инспекция по жилищному надзору подвела итоги второго квартала 2018 года.
За последние три месяца в ведомство поступило 2485 обращений, что на 20% ниже, чем за аналогичный период начала года. Но при этом надзорным ведомством отмечается резкое изменение в тематике обращений граждан.
По данным Госжилнадзора, большая часть жалоб приходится на техническое состояние и эксплуатацию многоквартирных домов (43% от общего числа обращений) и соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы (24%). Помимо этого, волгоградцы активно жалуются на проблемы оказания коммунальных услуг (12%) и вопросы управления жилищным фондом (8,5%).
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, особую озабоченность вызывает рост количества обращений по вопросам технического состояния и эксплуатации жилищного фонда с 28% во втором квартале 2017 года до 43% во втором квартале 2018 года. Но при этом наблюдаются и положительные тенденции. К примеру, количество обращений по вопросам начисления платы за