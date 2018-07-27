Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обмен женами у чукчей: зачем это делается
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Дотянуться до звезды: режим питания и пластика Татьяны Навки
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
"Целый день плачу": Бузова заговорила после ДТП
Алена Водонаева обвенчалась с мужем
Дотянуться до звезды: режим питания и пластика Татьяны Навки
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
10:16 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы стали активнее жаловаться на состояние своих домов

Государственная инспекция по жилищному надзору подвела итоги второго квартала 2018 года.

Источник: РИАЦ

За последние три месяца в ведомство поступило 2485 обращений, что на 20% ниже, чем за аналогичный период начала года. Но при этом надзорным ведомством отмечается резкое изменение в тематике обращений граждан.

По данным Госжилнадзора, большая часть жалоб приходится на техническое состояние и эксплуатацию многоквартирных домов (43% от общего числа обращений) и соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы (24%). Помимо этого, волгоградцы активно жалуются на проблемы оказания коммунальных услуг (12%) и вопросы управления жилищным фондом (8,5%).

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, особую озабоченность вызывает рост количества обращений по вопросам технического состояния и эксплуатации жилищного фонда с 28% во втором квартале 2017 года до 43% во втором квартале 2018 года. Но при этом наблюдаются и положительные тенденции. К примеру, количество обращений по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги снизилось с 28% до 24%.

Все новости региона
«Шелковый путь» скоро будет в Волгограде
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
В ООН недосчитались денег
СМИ сообщили о подготовке США к удару по Ирану
Вице-премьер рассказал о пользе от снижения курса рубля
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Многодетность названа причиной ускоренного старения
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь