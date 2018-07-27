Волгоградцы стали активнее жаловаться на состояние своих домов

Источник: РИАЦ

За последние три месяца в ведомство поступило 2485 обращений, что на 20% ниже, чем за аналогичный период начала года. Но при этом надзорным ведомством отмечается резкое изменение в тематике обращений граждан.

По данным Госжилнадзора, большая часть жалоб приходится на техническое состояние и эксплуатацию многоквартирных домов (43% от общего числа обращений) и соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы (24%). Помимо этого, волгоградцы активно жалуются на проблемы оказания коммунальных услуг (12%) и вопросы управления жилищным фондом (8,5%).