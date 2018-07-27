В Узбекистане снимут два исторических блокбастера: выделено 17 миллионов долларов

Источник: Podrobno.uz

Один из них получил рабочее название «101» и будет рассказывать о судьбе 101 узбекистанца, воевавшего в рядах Красной армии и попавших в концентрационный лагерь в Нидерландах. Все они были расстреляны в лесу неподалеку от голландского Амерсфорта в 1942 году. Большинство из них, по словам историков, было из Самарканда.

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На реализацию этого проекта выделено 7 миллионов долларов, съемки пройдут в Узбекистане, России, Германии и Голландии. Фильм планируется закончить к концу 2020 года. Тогда же в республике будет установлен памятник 101 солдату. Это событие будет приурочено к дате расстрела узбекистанцев 9 апреля 1942 года.

Второй исторический блокбастер будет называться «Герои» и основываться на одноименном романе, в создании которого принимал участие узбекский писатель и сценарист Анвар Иргашев.

Роман рассказывает о героях Второй мировой войны, объединяя в повествовании судьбы русского, узбекского и китайского народов. В центре сюжета — судьба китайца Вэй Ли, волей случая, впитавшего все три культуры. В семилетнем возрасте Вэй Ли теряет родителей и попадает в русскую семью.

Война приходится на годы его молодости. Герой романа попадает в специальный разведывательно-диверсионный отряд, которым командует майор Максумов, опытный военный из Узбекистана. Под его началом Вэю Ли предстоит овладеть искусством разведчика в совершенстве и пройти войну, сражаясь с захватчиками на территориях СССР и Китая.

Фильм с бюджетом в 10 миллионов долларов планируется закончить к сентябрю 2019 года. Съемки пройдут в Узбекистане, России и Китае. Для повышения коммерческого успеха в картину будут приглашены ведущие китайские звезды.