В Казани на Сибгата Хакима появятся платные парковки
В Казани на улице Сибгата Хакима появятся три новые платные парковки вместимостью 259 машиномест. Об этом говорится в сборнике документов, который опубликован на официальном сайте мэрии города.
В Казани на улице Сибгата Хакима появятся три новые платные парковки вместимостью 259 машиномест. Об этом говорится в сборнике документов, который опубликован на официальном сайте мэрии города.
Сообщается, что одна из платных парковок появится на четной стороне улицы Сибгата Хакима — от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианная. Другая парковка расположится на нечетной стороне этой же улицы — от пересечения с улицей Меридианная до пересечения с улицей Мусина.
Третья парковка появится на улице Абсалямова. Отмечается, что это нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с улицей Чистопольская.
Сообщается, что парковка будет стоить 30 рублей в час.
Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что открыли проезжую часть по улице Сибгата Хакима, которая была закрыта два месяца