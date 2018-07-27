В Казани на Сибгата Хакима появятся платные парковки

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что одна из платных парковок появится на четной стороне улицы Сибгата Хакима — от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианная. Другая парковка расположится на нечетной стороне этой же улицы — от пересечения с улицей Меридианная до пересечения с улицей Мусина.

Третья парковка появится на улице Абсалямова. Отмечается, что это нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с улицей Чистопольская.

Сообщается, что парковка будет стоить 30 рублей в час.