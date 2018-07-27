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09:55 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на Сибгата Хакима появятся платные парковки

В Казани на улице Сибгата Хакима появятся три новые платные парковки вместимостью 259 машиномест. Об этом говорится в сборнике документов, который опубликован на официальном сайте мэрии города.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что одна из платных парковок появится на четной стороне улицы Сибгата Хакима — от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианная. Другая парковка расположится на нечетной стороне этой же улицы — от пересечения с улицей Меридианная до пересечения с улицей Мусина.

Третья парковка появится на улице Абсалямова. Отмечается, что это нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с улицей Чистопольская.

Сообщается, что парковка будет стоить 30 рублей в час.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что открыли проезжую часть по улице Сибгата Хакима, которая была закрыта два месяца из-за проведения фестиваля болельщиков ЧМ-2018.

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