В Узбекистане упрощен порядок аренды автомобилей и мототранспортных средств
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Узбекистане упрощен порядок аренды легковых автомобилей и мототранспортных средств. Об этом сообщает
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Узбекистане упрощен порядок аренды легковых автомобилей и мототранспортных средств. Об этом сообщает
По данным Минюста, компании, оказывающие услуги аренды автомобилей и мототранспорта, могут предоставить физическим лицам в аренду автомобили и мототранспортные средства на 30 дней в простой письменной форме. При этом нотариальное удостоверение договора не требуется.
Соответствующее поправки были внесены в статью 565 («Форма договора аренды транспортного средства») Гражданского кодекса Узбекистана. Поправки были внесены законом, подписанным президентом 26 июля, и вступили в силу с 27 июля.