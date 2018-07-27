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10:00 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане упрощен порядок аренды автомобилей и мототранспортных средств

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Узбекистане упрощен порядок аренды легковых автомобилей и мототранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Источник: Uzdaily.uz

По данным Минюста, компании, оказывающие услуги аренды автомобилей и мототранспорта, могут предоставить физическим лицам в аренду автомобили и мототранспортные средства на 30 дней в простой письменной форме. При этом нотариальное удостоверение договора не требуется.

Соответствующее поправки были внесены в статью 565 («Форма договора аренды транспортного средства») Гражданского кодекса Узбекистана. Поправки были внесены законом, подписанным президентом 26 июля, и вступили в силу с 27 июля.

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