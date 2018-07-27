День ВМФ в Петербурге стал приманкой для туристов
Петербург лидирует в топе событий на ближайшие выходные.
Петербург лидирует в топе событий на ближайшие выходные.
После окончания чемпионата мира по футболу
В этот день, который в 2018 году пришелся на воскресенье, 29 июля, в Петербурге и Кронштадте во второй раз в новейшей истории состоится Главный
Как сообщило 27 июля аналитическое агентство «ТурСтат», поездка на День ВМФ в Петербург возглавила топ путешествий по России на предстоящие выходные 28 и 29 июля.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туристических событий.
Как сообщало ИА REGNUM, Главный
После парада, с 15:00, на Дворцовой площади начнется праздничный концерт, пройдут народные гулянья.
В завершении праздника в 22:00 состоятся салюты на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.