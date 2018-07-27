Неожиданно: Мишель Уильямс рассказала, что тайно вышла замуж
Сюрприииз! 37-летняя Мишель Уильямс вышла замуж за 40-летнего музыканта Фила Элверума (Mount Eerie).
Сюрприииз! 37-летняя Мишель Уильямс вышла замуж за 40-летнего музыканта Фила Элверума (Mount Eerie).
Этого уж точно мало кто ожидал: 37-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж ранее в этом месяце. Избранником звезды фильма «Валентинка» стал 40-летний
Неожиданные для многих поклонников подробности из своей личной жизни актриса и бывшая жена Хита Леджера (который умер в 2008 году от передозировки лекарственными препаратами) рассказала в откровенном интервью для журнала Vanity Fair.
Я никогда не распространялась о любовных делах. Я всегда говорилю Матильде [дочери Хита Леджера]: «Твой папа любил меня до того, как люди начали думать, что я талантлива или красива, или хорошо одеваюсь». Я никогда в своей жизни не обсуждала отношения… Но Фил — не такой, как все. Я
Как сообщается, торжество состоялось в узком кругу родных в горах Адирондак в штате
Стоит отметить, что Элверум тоже потерял свою любовь: в 2016 году умерла от рака его жена художница Женевьев Кастре. Их дочь была на тот момент ещё грудным ребенком.