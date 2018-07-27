Неожиданно: Мишель Уильямс рассказала, что тайно вышла замуж

Этого уж точно мало кто ожидал: 37-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж ранее в этом месяце. Избранником звезды фильма «Валентинка» стал 40-летний инди-рок музыкант Фил Элверум, известный под псевдонимом Mount Eerie.

Неожиданные для многих поклонников подробности из своей личной жизни актриса и бывшая жена Хита Леджера (который умер в 2008 году от передозировки лекарственными препаратами) рассказала в откровенном интервью для журнала Vanity Fair.

Я никогда не распространялась о любовных делах. Я всегда говорилю Матильде [дочери Хита Леджера]: «Твой папа любил меня до того, как люди начали думать, что я талантлива или красива, или хорошо одеваюсь». Я никогда в своей жизни не обсуждала отношения… Но Фил — не такой, как все. Я наконец-то любима и с ним я ощущаю себя свободной.

Как сообщается, торжество состоялось в узком кругу родных в горах Адирондак в штате Нью-Йорк. Но несмотря на такие откровения, никто точно не знает, сколько Уильямс и Фил вместе.