Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему донские казаки никогда не женились на русских
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Алена Водонаева обвенчалась с мужем
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Дети Киркорова оказались в Греции во время масштабных пожаров
Бейонсе умилила поклонников снимком подросших близнецов
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Надежда Бабкина в парео расстроила фанатов
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
После измены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
11:35 (мск), источник: Журнал OK!

Неожиданно: Мишель Уильямс рассказала, что тайно вышла замуж

Сюрприииз! 37-летняя Мишель Уильямс вышла замуж за 40-летнего музыканта Фила Элверума (Mount Eerie).

Этого уж точно мало кто ожидал: 37-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж ранее в этом месяце. Избранником звезды фильма «Валентинка» стал 40-летний инди-рок музыкант Фил Элверум, известный под псевдонимом Mount Eerie.

Неожиданные для многих поклонников подробности из своей личной жизни актриса и бывшая жена Хита Леджера (который умер в 2008 году от передозировки лекарственными препаратами) рассказала в откровенном интервью для журнала Vanity Fair.

Я никогда не распространялась о любовных делах. Я всегда говорилю Матильде [дочери Хита Леджера]: «Твой папа любил меня до того, как люди начали думать, что я талантлива или красива, или хорошо одеваюсь». Я никогда в своей жизни не обсуждала отношения… Но Фил — не такой, как все. Я наконец-то любима и с ним я ощущаю себя свободной.

Как сообщается, торжество состоялось в узком кругу родных в горах Адирондак в штате Нью-Йорк. Но несмотря на такие откровения, никто точно не знает, сколько Уильямс и Фил вместе.

Стоит отметить, что Элверум тоже потерял свою любовь: в 2016 году умерла от рака его жена художница Женевьев Кастре. Их дочь была на тот момент ещё грудным ребенком.

 Бузова обогнала Собчак в рейтинге самых главных российских звезд по...
В трейлере к фильму «Я – Пол Уокер» есть кадры юного актера
В КНДР назвали условия для дальнейшей денуклеаризации
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Астрономы выяснили, почему самые яркие галактики «моргают»
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь