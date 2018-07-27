Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил работу муниципальных детских лагерей

В природоохранном лагере «Эколог», принадлежащем Дворцу детского творчества Иркутска, глава города принял участие в открытии третьей смены. Всего на лето здесь запланировано 4 смены по 80 детей в каждой. Материально-техническая база лагеря постоянно обновляется. В прошлом году была установлена система видеонаблюдения, проведены работы по замене водопровода. В этом — построен новый банный комплекс, оборудованы современные душевые и уборные, отремонтирован спальный корпус, а также установлена новая теплица для выращивания овощей. В планах — реконструкция спортивной площадки и обустройство веревочного парка.

В загородном оздоровительном лагере «Байкал», принадлежащем центру образования № 47, Дмитрий Бердников пообщался с детьми, осмотрел территорию. В целом в течение лета в лагере отдохнут 400 детей и подростков. Сейчас здесь завершается строительство медицинского корпуса, отремонтирована система электроснабжения, заменены старые сети водопровода и канализации, оборудованы комфортные душевые. В прошлом году в столовой сделали новую вентиляцию и приобрели оборудование. В лагере также была построена многофункциональная спортивная площадка, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Мы поэтапно улучшаем условия в наших загородных муниципальных лагерях, — отметил Дмитрий Бердников. — Эта работа будет продолжена и дальше, чтобы отдых в них соответствовал всем современным нормам и учитывал разносторонние интересы ребят».

В ходе рабочей поездки глава города дал поручения провести работу по дальнейшему улучшению материально-технической базы, подготовить лагеря к круглогодичному отдыху детей и подростков. После завершения летних смен в «Экологе» утеплят здание столовой, в «Байкале» в следующем году начнут строительство теплого корпуса и реконструкцию клуба.

Кроме того, глава города посмотрел базу отдыха ЦСКА, где сейчас находятся около 30 юнармейцев. Здесь для них проводят тематические занятия и мастер-классы по физической подготовке и патриотическому воспитанию.