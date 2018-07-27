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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцы увидят «кровавую луну»

Ночное светило на четыре часа окрасится в багровые тона.

В последние часы пятницы, примерно в 23.30 по челябинскому времени, начнется самое долгое в нынешнем веке полное затмение Луны. Уникальное небесное шоу продлится почти четыре часа.

Вот шанс для всех нас восхититься игрой небесных светил, ведь при ясной погоде наблюдать Луну необычного багрового цвета можно будет и невооруженным глазом. В багровый цвет бледную ночную красавицу окрасят жаркие солнечные лучи.

По данным столичных астрономов. Самые удобные точки для наблюдения находятся на Северном Кавказе в Прикаспийской низменности, и, о, чудо, на Южном Урале.

А еще нынешней ночью ожидается великое противостояние Марса. Так астрономы называют период максимального сближения Марса с Землей. Своим блеском он будет уступакть только Солнцу. К сожалению, с Земли великолепный Марс не увидеть. Его движение рассчитано математически.

Совпадение двух астрономических событий — полного затмения Луны и великое противостояние Марса — возможно раз в 25 тысяч лет.

Такая сегодня ожидается волшебная ночь.

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