Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой - СМИ
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Дотянуться до звезды: режим питания и пластика Татьяны Навки
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей
У граждан хотят забирать автомобили в случае войны
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцев ждут насыщенные выходные в парках и скверах города

(Город Казань KZN.RU, 27 июля). Летняя программа «ЯСНО» продолжает радовать жителей и гостей Казани различными мероприятиями в парках и скверах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В эти выходные горожан ждут «Дружба маркет», «Позитив улиц», «Морское собрание», танцевальные мастер-классы и другие интересные события.

В пятницу, 27 июля, в парке «Континент» состоится открытие фестиваля уличных культур «Позитив улиц». В этот день в парке пройдет чемпионат и первенство Республики Татарстан по велоспорту — ВМХ и соревнования по направлению кикскут. А в воскресенье, 29 июля, фестиваль переместится в Горкинско-Ометьевский лес. С 12:00 до 22:00 здесь пройдут основные состязания. В программе: соло и командные баттлы, граффити, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка. Более подробное расписание — на странице фестиваля в соцсетях.

В субботу, 28 июля, в парке «Крылья Советов» с 11:00 откроется «Дружба маркет». На маркете можно будет найти игрушки, натуральную косметику, декор для дома, украшения и товары для детей, сделанные молодыми российскими дизайнерами.

В воскресенье, 29 июля, в Парке Победы отметят День военно-морского флота России. В 10:00 здесь поднимут флаги военно-морского флота и организации «Морское собрание», выступят творческие коллективы и ветераны ВМФ.

В этот же день, 29 июля, в парке «Черное озеро» в 16:00 пройдет заключительный концерт камерного оркестра «Театра на Булаке». А в 19:00 студия танцев «Моя школа» проведет бесплатный мастер-класс по танцу West Coast Swing.

Летняя развлекательная программа, «ЯСНО», которую подготовила Дирекция парков и скверов Казани, стартовала в парках города 2 июня. С момента старта в парках и скверах было проведено более 200 мероприятий, их посетили более 140 000 человек, напоминает Дирекция парков и скверов.

Все новости региона
 Казань занимает первое место в рейтинге эффективности управления в городск
Казанцев ждут насыщенные выходные в парках и скверах города
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
В ООН недосчитались денег
СМИ сообщили о подготовке США к удару по Ирану
Вице-премьер рассказал о пользе от снижения курса рубля
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Многодетность названа причиной ускоренного старения
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь