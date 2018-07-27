Казанцев ждут насыщенные выходные в парках и скверах города

Источник: Город Казань.KZN.RU

В эти выходные горожан ждут «Дружба маркет», «Позитив улиц», «Морское собрание», танцевальные мастер-классы и другие интересные события.

В пятницу, 27 июля, в парке «Континент» состоится открытие фестиваля уличных культур «Позитив улиц». В этот день в парке пройдет чемпионат и первенство Республики Татарстан по велоспорту — ВМХ и соревнования по направлению кикскут. А в воскресенье, 29 июля, фестиваль переместится в Горкинско-Ометьевский лес. С 12:00 до 22:00 здесь пройдут основные состязания. В программе: соло и командные баттлы, граффити, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка. Более подробное расписание — на странице фестиваля в соцсетях.

В субботу, 28 июля, в парке «Крылья Советов» с 11:00 откроется «Дружба маркет». На маркете можно будет найти игрушки, натуральную косметику, декор для дома, украшения и товары для детей, сделанные молодыми российскими дизайнерами.

В воскресенье, 29 июля, в Парке Победы отметят День военно-морского флота России. В 10:00 здесь поднимут флаги военно-морского флота и организации «Морское собрание», выступят творческие коллективы и ветераны ВМФ.

В этот же день, 29 июля, в парке «Черное озеро» в 16:00 пройдет заключительный концерт камерного оркестра «Театра на Булаке». А в 19:00 студия танцев «Моя школа» проведет бесплатный мастер-класс по танцу West Coast Swing.