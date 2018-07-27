Казанцев ждут насыщенные выходные в парках и скверах города
(Город Казань KZN.RU, 27 июля). Летняя программа «ЯСНО» продолжает радовать жителей и гостей Казани различными мероприятиями в парках и скверах города.
(Город Казань KZN.RU, 27 июля). Летняя программа «ЯСНО» продолжает радовать жителей и гостей Казани различными мероприятиями в парках и скверах города.
В эти выходные горожан ждут «Дружба маркет», «Позитив улиц», «Морское собрание», танцевальные
В пятницу, 27 июля, в парке «Континент» состоится открытие фестиваля уличных культур «Позитив улиц». В этот день в парке пройдет чемпионат и первенство Республики Татарстан по велоспорту — ВМХ и соревнования по направлению кикскут. А в воскресенье, 29 июля, фестиваль переместится в
В субботу, 28 июля, в парке «Крылья Советов» с 11:00 откроется «Дружба маркет». На маркете можно будет найти игрушки, натуральную косметику, декор для дома, украшения и товары для детей, сделанные молодыми российскими дизайнерами.
В воскресенье, 29 июля, в Парке Победы отметят День
В этот же день, 29 июля, в парке «Черное озеро» в 16:00 пройдет заключительный концерт камерного оркестра «Театра на Булаке». А в 19:00 студия танцев «Моя школа» проведет бесплатный
Летняя развлекательная программа, «ЯСНО», которую подготовила Дирекция парков и скверов Казани, стартовала в парках города 2 июня. С момента старта в парках и скверах было проведено более 200 мероприятий, их посетили более 140 000 человек, напоминает Дирекция парков и скверов.