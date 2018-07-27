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12:17 (мск), источник: Prokazan.ru

Спортсмен из Татарстана хотел продать свой кубок, чтобы вернуться домой с соревнований

Спортсмен-паралимпиец из Мензелинска по парусному спорту Сергей Уренков хотел продать свой кубок, чтобы вернуться домой с соревнований, которые проходили в Санкт-Петербурге.

По словам мужчины, у него нет денег, чтобы вернуться домой, поэтому он вынужден продать завоеванный кубок, написал он на своей страничке в соцсети.

 — Паралимпийцы — это красиво только по телевизору. Теперь бы покушать и домой! Только денег нет, — написал Уренков. — А милостыня нынче не в почете.

Так, большинство пользователей соцсети посочувствовали спортсмену. Но нашлись и те, которые осудили его.

 — Завоевываешь кубки, потом просишь милостыню?, — возмутились люди.

А накануне стало известно, что мужчина сможет вернуться домой благодаря помощи неравнодушной женщины.

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