Спортсмен из Татарстана хотел продать свой кубок, чтобы вернуться домой с соревнований

По словам мужчины, у него нет денег, чтобы вернуться домой, поэтому он вынужден продать завоеванный кубок, написал он на своей страничке в соцсети.

— Паралимпийцы — это красиво только по телевизору. Теперь бы покушать и домой! Только денег нет, — написал Уренков. — А милостыня нынче не в почете.

Так, большинство пользователей соцсети посочувствовали спортсмену. Но нашлись и те, которые осудили его.

— Завоевываешь кубки, потом просишь милостыню?, — возмутились люди.