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10:35 (мск), источник: РИА Крым

Самолеты-разведчики США и Британии вновь кружили недалеко от Крыма

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости Крым. В небе над Черным морем и Донбассом пролетели американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1. Их заметили радары, пишет РИА Новости, ссылаясь на Aircraft Spots.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотник США с бортовым номером 11−2048 пролетел вокруг крымского побережья и над Донбассом. RQ-4B способен проводить до 30 часов на высоте до 18 километров.

Британский самолет был замечен к юго-западу от Крыма. Sentinel R.1 — это полноценная система воздушной разведки и управления нанесения ударами.

В последние месяцы иностранные самолеты-разведчики часто замечают у границ России. Недавно над Черным морем было замечено воздушное судно Великобритании, которое облетело вокруг Крыма минимум дважды.

Минобороны РФ призвало Вашингтон отказаться от разведывательных операций у российских границ. В свою очередь Пентагон ответил на это отказом.

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