Самолеты-разведчики США и Британии вновь кружили недалеко от Крыма

Источник: РИА "Новости"

Беспилотник США с бортовым номером 11−2048 пролетел вокруг крымского побережья и над Донбассом. RQ-4B способен проводить до 30 часов на высоте до 18 километров.

Британский самолет был замечен к юго-западу от Крыма. Sentinel R.1 — это полноценная система воздушной разведки и управления нанесения ударами.

В последние месяцы иностранные самолеты-разведчики часто замечают у границ России. Недавно над Черным морем было замечено воздушное судно Великобритании, которое облетело вокруг Крыма минимум дважды.