Самолеты-разведчики США и Британии вновь кружили недалеко от Крыма
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости Крым. В небе над Черным морем и Донбассом пролетели американский
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости Крым. В небе над Черным морем и Донбассом пролетели американский
Беспилотник США с бортовым номером 11−2048 пролетел вокруг крымского побережья и над Донбассом. RQ-4B способен проводить до 30 часов на высоте до 18 километров.
Британский самолет был замечен к
В последние месяцы иностранные
Минобороны РФ призвало Вашингтон отказаться от разведывательных операций у российских границ. В свою очередь Пентагон ответил на это отказом.