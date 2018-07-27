Экс-участница «Дома-2» выходит замуж за воронежского предпринимателя

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Марина Чоплиани выходит замуж в Воронеже. Марина Тристановна после ухода с телестройки живет на два города: по две недели в Москве нянчит внучку, еще по две — гостит в столице Черноземья у возлюбленного, предпринимателя Александра Ковалевского. Знаменитая «телебабушка» призналась «Комсомолке», что 24 июля они с Александром подали заявление в ЗАГС.

— Через месяц нас распишут. А играть грандиозную свадьбу мне не интересно. Отмечать будем в Таиланде в декабре со своими друзьями, которые съедутся ото всюду. А здесь соберем узкий круг — однокурсников Саши, с которыми он дружит с института, — рассказала «КП» Марина Тристановна. — Мне очень нравится в Воронеже, нравится динамика города. Здесь есть все для моего возраста: хочешь — захватывающие впечатления, хочешь — релакс в Сомово…