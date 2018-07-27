Президент Политеха Владимир Калашников стал Почетным гражданином Самары

Источник: samgtu.ru

Как сообщает сайт Самарского государственного технического университета — в этом году на получение звания «Почетного гражданина г. о. Самара» были поданы документы от шести кандидатов.

Среди них два заслуженных работника культуры РФ, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, а также заслуженный деятель науки РФ.

Тайным голосованием в закрытой части заседания Думы депутаты решили присвоить звание «Почетного гражданина г. о. Самара» президенту СамГТУ Владимиру Калашникову.

Справка

Владимир Васильевич Калашников работает в Самарском политехе более полувека — с 1967 года. В 1999 году был избран ректором СамГТУ.

В декабре 2009 года утвержден президентом опорного университета. Под его руководством были организованы три новых факультета. Открыты двадцать пять новых специальностей.

Владимир Калашников имеет свыше 390 научных трудов.