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10:11 (мск), источник: Pro Город Самара

Президент Политеха Владимир Калашников стал Почетным гражданином Самары

Решение принято тайным голосованием на 46-м заседании Самарской городской думы.

Источник: samgtu.ru

Как сообщает сайт Самарского государственного технического университета — в этом году на получение звания «Почетного гражданина г. о. Самара» были поданы документы от шести кандидатов.

Среди них два заслуженных работника культуры РФ, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, а также заслуженный деятель науки РФ.

Тайным голосованием в закрытой части заседания Думы депутаты решили присвоить звание «Почетного гражданина г. о. Самара» президенту СамГТУ Владимиру Калашникову.

Справка

Владимир Васильевич Калашников работает в Самарском политехе более полувека — с 1967 года. В 1999 году был избран ректором СамГТУ.

В декабре 2009 года утвержден президентом опорного университета. Под его руководством были организованы три новых факультета. Открыты двадцать пять новых специальностей.

Владимир Калашников имеет свыше 390 научных трудов.

Под его руководством защищены пять докторских и двадцать пять кандидатских диссертаций.
Он избран действительным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Владимир Калашников принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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