Нарушения прав маломобильных граждан выявила прокуратура в Нижнем Новгороде.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, для инвалидов оказались доступны не все социально значимые объекты.



В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, установлено, что руководством больниц Ленинского района не приняты меры для обеспечения доступа инвалидов к местам предоставления услуг в связи с невозможностью полностью приспособить здания с учетом потребностей инвалидов.



По аналогичным фактам несоблюдения требований об обеспечении доступности в медицинские учреждения и аптеки приняты меры прокурорского реагирования в Московском, Нижегородском, Приокском и Сормовском районах.



Кроме того, установлено, что в Нижегородском районе выделенные на парковке одного из учреждений здравоохранения города места для автотранспортных средств инвалидов не соответствуют по параметрам требованиям действующего законодательства, что не позволяет их надлежащим образом использовать маломобильным гражданам.



Нарушителям требований законодательства о социальной защите населения внесены представления.







