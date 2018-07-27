Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подробности убийства телеведущего напугали Россию
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Ксения Алферова заинтриговала поклонников пикантным фото
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Сердюков ответил на сообщения о его свадьбе с Васильевой
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
09:54 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нарушения прав маломобильных граждан выявила прокуратура в Нижнем Новгороде

Для инвалидов оказались доступны не все социально значимые объекты.

Нарушения прав маломобильных граждан выявила прокуратура в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, для инвалидов оказались доступны не все социально значимые объекты.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, установлено, что руководством больниц Ленинского района не приняты меры для обеспечения доступа инвалидов к местам предоставления услуг в связи с невозможностью полностью приспособить здания с учетом потребностей инвалидов.

По аналогичным фактам несоблюдения требований об обеспечении доступности в медицинские учреждения и аптеки приняты меры прокурорского реагирования в Московском, Нижегородском, Приокском и Сормовском районах.

Кроме того, установлено, что в Нижегородском районе выделенные на парковке одного из учреждений здравоохранения города места для автотранспортных средств инвалидов не соответствуют по параметрам требованиям действующего законодательства, что не позволяет их надлежащим образом использовать маломобильным гражданам.

Нарушителям требований законодательства о социальной защите населения внесены представления.



Все новости региона
 Тепличный комплекс по выращиванию роз появится в Нижегородской области
«Умную школу» планируют построить в Дзержинске
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
В ООН недосчитались денег
СМИ сообщили о подготовке США к удару по Ирану
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Вице-премьер рассказал о пользе от снижения курса рубля
Многодетность названа причиной ускоренного старения
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь