В Казани родители назвали своих детей Лазарь и Рамзес

Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, а максимальный — 4740 граммов. Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 55 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 314 пар. Возраст самого взрослого жениха — 72 года, самой взрослой невесты — 69 лет, самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 лет.