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12:04 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани родители назвали своих детей Лазарь и Рамзес

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 433 малышей: 236 мальчиков и 197 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Леон, Давид, Леона, Лазарь, Эмин, Златослава, Рамзес, Аврора, Назар, Батыр, Евангелина, Лана, Амирхан.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Ясмина, Милана, Амина, Амир, Тимур, Никита, Алиса, Ева, Кирилл и Камиль.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, а максимальный — 4740 граммов. Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 55 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 314 пар. Возраст самого взрослого жениха — 72 года, самой взрослой невесты — 69 лет, самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 лет.

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