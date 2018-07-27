Система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
Американский союз гражданских свобод решил проверить новую систему распознавания лиц Rekognition, созданную Amazon. И система проверку не выдержала.
Американский союз гражданских свобод решил проверить новую систему распознавания лиц Rekognition, созданную Amazon. И система проверку не выдержала.
Американский союз гражданских свобод — это некоммерческая правозащитная организация, и на этой неделе она, потратив всего 12 долларов и 33 цента, проверила систему, от которой вполне может зависеть жизнь и свобода многих людей.
Используя настройки Rekognition, выставленные по умолчанию, то есть порог уверенности в 80% (это значит, что система на 80% уверена в том, что права, когда дает сигнал о совпадении), Союз просканировал 25000 фотографий преступников, лежащих в открытом доступе, и сравнила их с фотографиями всех членов Конгресса. В результате система идентифицировала 28 конгрессменов как преступников.
Стоит заметить, что это может показаться лишь забавным фактом, но Amazon активно рекламирует свою систему для полицейских и охранных организаций и некоторые уже ей пользуются, так что цена такой ошибки может оказаться довольно дорогой для того, кого опознали неверно.
Представитель Amazon заявил сайту The Verge, что в столь удручающих результатах скорее всего виновата недостаточная калибровка «Восьмидесятипроцентная уверенность приемлема, когда дело касается фотографий
Amazon не отказывается от идеи продавать систему правоохранительным органам, несмотря на петиции со стороны собственных акционеров и работников.