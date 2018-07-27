Армия как всегда поможет в битве за урожай в Беларуси
В стране по состоянию на 27 июля намолочено почти полтора миллиона тонн зерна.
В стране по состоянию на 27 июля намолочено почти полтора миллиона тонн зерна.
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Более 100 военнослужащих белорусской армии будут оказывать помощь в уборке урожая в Беларуси, сообщили в министерстве обороны.
В стране уже собрано более миллиона тонна зерна нового урожая, на ход уборочный определенное влияние оказывают погодные условия. Во многих регионах страны в разгар уборочной идут дожди. По прогнозам климатологов, июль 2018 года может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в стране.
«В Вооруженных силах сформированы 3 сводных автомобильных подразделения. Они для помощи в уборке урожая поедут в Могилевскую, Минскую и Витебскую области», — сообщили Sputnik в пятницу в оборонном ведомстве.
По словам военных, всего для перевозки сельскохозяйственных грузов планируется задействовать более 100 военнослужащих и 60 единиц автомобильной техники.
Как сообщили в Минсельхозпроде, по состоянию на 27 июля зерновые и зернобобовые культуры в республике убраны на 488 тысяч гектаров, или 22,8% всех площадей. Всего намолочено 1 миллионов 432,5 тысяч тонн зерна при средней урожайности 29,6 центнеров с гектара.