В спецЦОНах Казахстана возобновили выдачу прав и регистрацию авто

Источник: Informburo.kz

В 9:42 часов Единая система мониторинга зафиксировала отключение сервисов ИИС ЦОН. Одновременно в 9:42 часов специалисты Центра оперативного управления оповестили об отключении сервисов на ШЭП (Шлюз электронного правительства) и недоступности ИИС ЦОН.

Читайте также Операторы в ЦОНах намеренно ухудшают сервис — Турысов

После оповещения об возникшем инциденте специалисты приступили к диагностированию и выяснению проблем с работоспособностью компонента «Шина». В ходе анализа проблемы, выявлена повышенная загруженность серверного оборудования, связанная с существующей нагрузкой ИИС ЦОН, в рамках оказания услуг населению и параллельной переотправкой в Портал Egov.kz — более 480 тысяч уведомлений с компонента «Шина», накопленных по причине сбоя 26 июля 2018 года.

С 10:00 до 10:12 часов была проведена остановка компонентов Унисод, Веб-сервера «Шина» и «Карта мониторинга».

С 10:13 до 10:43 часов был успешно проведен перезапуск Intersystems Ensemble на сервере «Шина».

С 10:43 до 10:52 часов администратором ППО успешно проведен запуск Прикладного ПО на компоненте «Шина», а также перезапуск служб на компоненте «АРМ ЦОН» и «СпецЦОН»..

Центром оперативного управления в 10:52 ч. проведено оповещение о восстановлении работоспособности ИИС ЦОН Государственная корпорация «Правительство для граждан».