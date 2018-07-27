В спецЦОНах Казахстана возобновили выдачу прав и регистрацию авто
Сервисы интегрированной информационной системы для Центров обслуживания населения (ИИС ЦОН), которые были недоступны утром 27 июля, восстановлены.
Сервисы интегрированной информационной системы для Центров обслуживания населения (ИИС ЦОН), которые были недоступны утром 27 июля, восстановлены.
В 9:42 часов Единая система мониторинга зафиксировала отключение сервисов ИИС ЦОН. Одновременно в 9:42 часов специалисты Центра оперативного управления оповестили об отключении сервисов на ШЭП (Шлюз электронного правительства) и недоступности ИИС ЦОН.
После оповещения об возникшем инциденте специалисты приступили к диагностированию и выяснению проблем с работоспособностью компонента «Шина». В ходе анализа проблемы, выявлена повышенная загруженность серверного оборудования, связанная с существующей нагрузкой ИИС ЦОН, в рамках оказания услуг населению и параллельной переотправкой в Портал Egov.kz — более 480 тысяч уведомлений с компонента «Шина», накопленных по причине сбоя 26 июля 2018 года.
С 10:00 до 10:12 часов была проведена остановка компонентов Унисод,
С 10:13 до 10:43 часов был успешно проведен перезапуск Intersystems Ensemble на сервере «Шина».
С 10:43 до 10:52 часов администратором ППО успешно проведен запуск Прикладного ПО на компоненте «Шина», а также перезапуск служб на компоненте «АРМ ЦОН» и «СпецЦОН»..
Центром оперативного управления в 10:52 ч. проведено оповещение о восстановлении работоспособности ИИС ЦОН Государственная корпорация «Правительство для граждан».