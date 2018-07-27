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11:48 (мск), источник: Журнал OK!

Приянка Чопра и Ник Джонас помолвлены спустя два месяца отношений

Ура! Скоро мы насладимся красивыми свадебными фотографиями 36-летней Приянки Чопры и 25-летнего Ника Джонаса.

Приянка Чопра и Ник Джонас встречаются только два месяца, а уже решили сделать большой шаг вперед в своих отношениях — узаконить их. 25-летний певец сделал предложение своей любимой на её 36-летие, подарив кольцо от легендарного бренда Tiffany & Co. Произошло это в Лондоне.

«Они так счастливы. Друзья и семья Ника никогда не видели его таким, и они все рады за него. Он очень серьезен по отношению к ней», — сообщил инсайдер.

Сами же влюбленные пока не прокомментировали появившуюся в сети радостную новость.

Напомним, что слухи о романе Приянки Чопры и певца Ника Джоноса, который младше её на 10 лет, появились в начале июня. Артистов стали часто замечать вместе: на прогулках, бейсбольном матче, на яхте, в ресторанах… Однако близко общаются Приянка и Ник уже давно. В 2017 году, например, они появились вместе на красной дорожке Met Gala.

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