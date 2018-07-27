Александровский дворец частично откроют для посетителей в 2019 году

Александровский дворец в городе Пушкин будет частично открыт для посетителей в 2019 году. Рабочие завершают реконструкцию в отдельных помещениях исторического объекта. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Царское село».

По сведениям сотрудников организации, петербуржцы и гости города смогут гулять по трети отреставрированных пространств. Остальная территория будет все еще закрыта для посторонних глаз.