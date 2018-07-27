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12:00 (мск), источник: Piter.tv

Александровский дворец частично откроют для посетителей в 2019 году

Три четверти дворца вновь откроется для туристов.

Александровский дворец в городе Пушкин будет частично открыт для посетителей в 2019 году. Рабочие завершают реконструкцию в отдельных помещениях исторического объекта. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Царское село».

По сведениям сотрудников организации, петербуржцы и гости города смогут гулять по трети отреставрированных пространств. Остальная территория будет все еще закрыта для посторонних глаз.

Отметим, что в настоящее время дворец преобразуют в многофункциональный музейно-выставочный комплекс.

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