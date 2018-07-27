Москвичей предупредили о «стрижепаде»

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Увеличение популяции стрижей в Москве привело к массовому выпадению птенцов из гнезд — «стрижепаду». Об этом сообщили в «Мосприроде», передает агентство «Москва».

Как пояснили в учреждении, «стрижепад» длится с начала июня до конца июля.

Обычно в столице черные стрижи гнездятся высоко под крышами домов, выбирая для гнездования щели под карнизами, вентиляционные отверстия.

«В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей — высокий», — сообщили в «Мосприроде».

Также специалисты дали рекомендации по уходу за найденным стрижонком. Птенца не стоит брать в руки, чтобы не повредить оперение и не лишить стрижа возможности летать. «Для транспортировки найдите коробку или кусок доски или какой-нибудь шершавый предмет, стрижонок с удовольствием зацепится за него своими лапками и будет висеть», — напомнили в учреждении.

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Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, лапки у них служат только для зацепа за вертикальные стены. Специалисты «Мосприроды»

То же самое рекомендовали сделать и в случае со взрослой птицей. «Если стриж готов полететь, он это непременно сделает» — отметили орнитологи. Если птица не может летать, то ее надо отнести в центр передержки. Стрижей принимают в орнитарии в «Сокольниках» и в клинике «Зеленый попугай».