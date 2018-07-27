Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым ответил недовольной отдыхом Шараповой - СМИ
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Робин Райт с молодым бойфрендом проводят «жаркие» каникулы
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
После измены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
11:36 (мск), источник: Интерфакс

Тематический трамвай «лидируйвалидируй» начал курсировать в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Новый тематический трамвай, который расскажет о преимуществах бестурникетной системы, запустили в Москве.

«В пятницу, 27 июля, состоялся запуск тематического трамвая, который напомнит горожанам о необходимости оплаты проезда в наземном транспорте и расскажет о преимуществах бестурникетной системы», — сообщил журналистам в пятницу директор филиала Службы контроля и доходов ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

Трамвай будет курсировать по старейшему маршруту от метро «Октябрьская» до «Чистых прудов»
Кирилл Кисляков
Директор филиала Службы контроля и доходов ГУП «Мосгортранс»

По его словам, на следующей неделе запустят еще 12 таких трамваев, которые будут ездить по разным маршрутам.

«Все трамваи будут объединены общим хэштэгом #лидируйвалидируй», — сказал Кисляков.

Представитель «Мосгортранса» подчеркнул, что бестурникетная система — это серьезное повышение комфорта. «Но мы также напоминаем о важности оплаты проезда, эти средства идут на развитие транспортной системы. Это благо для всех», — сказал он.

Все новости региона
В КНДР назвали условия для дальнейшей денуклеаризации
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Астрономы выяснили, почему самые яркие галактики «моргают»
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь