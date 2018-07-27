Все трамваи столицы поехали без турникетов! Дорогие москвичи, вы самые лучшие пассажиры на свете! Мы вам очень доверяем. Продолжайте лидировать – валидировать ваши проездные при входе в транспорт. Будущее настало. С праздником! #лидируйвалидируй pic.twitter.com/MwiDkemhU1— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 16 июня 2018 г.
Тематический трамвай «лидируйвалидируй» начал курсировать в Москве
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Новый тематический трамвай, который расскажет о преимуществах бестурникетной системы, запустили в Москве.