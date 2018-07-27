Тематический трамвай «лидируйвалидируй» начал курсировать в Москве

«В пятницу, 27 июля, состоялся запуск тематического трамвая, который напомнит горожанам о необходимости оплаты проезда в наземном транспорте и расскажет о преимуществах бестурникетной системы», — сообщил журналистам в пятницу директор филиала Службы контроля и доходов ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

Трамвай будет курсировать по старейшему маршруту от метро «Октябрьская» до «Чистых прудов» Кирилл Кисляков Директор филиала Службы контроля и доходов ГУП «Мосгортранс»

По его словам, на следующей неделе запустят еще 12 таких трамваев, которые будут ездить по разным маршрутам.

«Все трамваи будут объединены общим хэштэгом #лидируйвалидируй», — сказал Кисляков.