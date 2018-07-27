«Прокуратура АРК» обвиняет 9 тыс крымских силовиков в госизмене

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба так называемой «прокуратуры АРК», уточняя, что такую цифру на координационном совещании озвучил замглавы ведомства Николай Иванец.

«Следственным управлением прокуратуры Автономной Республики Крым производится досудебное расследование по 123 уголовным делам по факту государственной измены. В ходе досудебных расследований установлена штатная численность 18 правоохранительных органов, которые работали на территории АРК и Севастополя до оккупации полуострова, которая составляет порядка 18 тыс человек», — сообщил Иванец, подчеркнув, что полные идентификационные данные собраны на 9 тыс правоохранителей.