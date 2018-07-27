Из Петербурга в Петергоф отправится катамаран из углепластика

Средне-Невский судостроительный завод выпустил катамаран из углепластика, который будет курсировать из Петербурга в Петергоф. Об этом 27 июля сообщает ТАСС.

Начальник электромеханического отдела Олег Алексеев сообщил, что завод получил все необходимые документы на катамаран. Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.

Это судно построено полностью из углепластика, и, возможно, это вообще первый в мире подобный корабль, так как обычно это довольно редкий и дорогой материал. Данный пассажирский катамаран отличается тем, что при небольшом весе он имеет высокую вместительность.

Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.