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11:42 (мск), источник: Piter.tv

Из Петербурга в Петергоф отправится катамаран из углепластика

Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.

Средне-Невский судостроительный завод выпустил катамаран из углепластика, который будет курсировать из Петербурга в Петергоф. Об этом 27 июля сообщает ТАСС.

Начальник электромеханического отдела Олег Алексеев сообщил, что завод получил все необходимые документы на катамаран. Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.

Это судно построено полностью из углепластика, и, возможно, это вообще первый в мире подобный корабль, так как обычно это довольно редкий и дорогой материал. Данный пассажирский катамаран отличается тем, что при небольшом весе он имеет высокую вместительность.

Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.

Отметим, новый катамаран вмещает до 150 пассажиров и развивает скорость до 29,5 узла.

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