Из Петербурга в Петергоф отправится катамаран из углепластика
Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.
Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.
Начальник электромеханического отдела Олег Алексеев сообщил, что завод получил все необходимые документы на катамаран. Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.
Это судно построено полностью из углепластика, и, возможно, это вообще первый в мире подобный корабль, так как обычно это довольно редкий и дорогой материал. Данный пассажирский катамаран отличается тем, что при небольшом весе он имеет высокую вместительность.
Отметим, новый катамаран вмещает до 150 пассажиров и развивает скорость до 29,5 узла.