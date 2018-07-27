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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Иностранцев погрузили в российский документооборот

Почему у экспатов возникают проблемы с регистрацией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Высококвалифицированные экспаты не могут зарегистрироваться в России из-за нового закона. Еще с начала июля в силу вступили поправки, согласно которым иностранные сотрудники не могут быть зарегистрированы в офисе компании. Тогда стало известно, что изменения существенно усложнили жизнь высококлассным специалистам из Европы и США. Теперь же выяснилось, что экспаты испытывают трудности с регистрацией даже в собственных квартирах. В чем проблема? И не приведет ли она к оттоку иностранных топ-менеджеров? Об этом — в материале Анастасии Парфеновой.

Алексиса Родзянко называют лицом бизнеса США в России. Он президент Американской торговой палаты и много лет живет в Москве. До этого лета он не сталкивался с хорошо знакомым россиянам понятием — регистрация. Теперь Алексис с ужасом готовится к оформлению в собственной квартире: «Я как иностранец не имел права себя регистрировать по закону. Это должен был делать домовладелец, у которого я арендую квартиру. Но дело в том, что я — хозяин своей квартиры. В МВД мне сказали, что в этом случае можно себя зарегистрировать самостоятельно, но я в жизни этого не делал. Это означает потерянное время. И я знаю случаи, когда люди тратили на соответствующую процедуру два дня, и в результате ничего не получилось».

Что изменилось? Раньше принимающие компании могли регистрировать сотрудников из-за рубежа в своих офисах. С начала июля это запрещено.
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При этом оформлять документы и стоять в очередях нужно лично, и никакой гарантии быстрого результата нет, — вот что пугает иностранных топ-менеджеров в новой процедуре.

Если что-то пойдет не так, то в лучшем случае принимающей компании придется заплатить штраф до 800 тыс. руб., а самому иностранцу вообще может грозить депортация. И почему ответственность разделена, непонятно, подчеркивает Алексис Родзянко: «Обязанность регистрироваться падает на владельца квартиры, который вообще может не находиться в стране. А ответственность за несоблюдение закона падает на человека, который должен себя зарегистрировать, и на компанию, где он работает. Люди негодуют. Вся аура Чемпионата мира по футболу среди высококвалифицированных специалистов развеялась».

Конечно, закон в основном нацелен не на 6,5 тыс. экспатов из США и Евросоюза, а скорее на остальных 9,5 млн иностранных граждан, трудовых мигрантов из Средней Азии и стран СНГ.
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Но у высококлассных специалистов проблем с жилплощадью нет, а потому, казалось бы, не должно быть и сложностей с постановкой на учет.

Есть в новом законе и послабления: раньше экспат не мог даже зарегистрироваться в квартире, которой владел, пояснила «Коммерсантъ FM» руководитель портала «Мигранто. Ру» Светлана Саламова: «Раньше иностранцам приходилось прописывать к себе в квартиру некоего человека и давать ему доверенность на то, чтобы он выступил принимающей стороной для собственника жилья. Это тоже очень опасно, потому что его насильно не выпишешь в случае постоянной регистрации».

Не отпугнет ли мера высококвалифицированных экспатов? Пока их оттока не наблюдается, сообщил директор кадрового агентства Antal Russia Михаэль Гермерсхаузен, правда, он оговорился, что иностранцы и не подозревают о новых правилах:
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«Приезжают руководители, которые найдут какого-то юриста или бедного HR-менеджера в своей компании, который с этим разберется. Я не думаю, что это уменьшает привлекательность работы в России, потому что об этом красивом сюрпризе ты только узнаешь после приезда и думаешь: “О, как они могли бы такое придумать”».

Впрочем, есть большая вероятность, что экспатам просто непривычны некоторые процедуры документооборота. И тут стоит заметить, что в остальные сферы общения с государством в России за последние годы сильно упростились, а Москва и вовсе по уровню оказания электронных госуслуг вышла на первое место в мире.

По данным МВД, в прошлом году в стране было более 2,5 млн нелегальных мигрантов.
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14 июля© Ньюстюб
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