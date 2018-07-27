Иностранцев погрузили в российский документооборот
Почему у экспатов возникают проблемы с регистрацией.
Почему у экспатов возникают проблемы с регистрацией.
Высококвалифицированные экспаты не могут зарегистрироваться в России
Алексиса Родзянко называют лицом бизнеса США в России. Он президент Американской торговой палаты и много лет живет в Москве. До этого лета он не сталкивался с хорошо знакомым россиянам понятием — регистрация. Теперь Алексис с ужасом готовится к оформлению в собственной квартире: «Я как иностранец не имел права себя регистрировать по закону. Это должен был делать домовладелец, у которого я арендую квартиру. Но дело в том, что я — хозяин своей квартиры. В МВД мне сказали, что в этом случае можно себя зарегистрировать самостоятельно, но я в жизни этого не делал. Это означает потерянное время. И я знаю случаи, когда люди тратили на соответствующую процедуру два дня, и в результате ничего не получилось».
При этом оформлять документы и стоять в очередях нужно лично, и никакой гарантии быстрого результата нет, — вот что пугает иностранных
Если
Но у высококлассных специалистов проблем с жилплощадью нет, а потому, казалось бы, не должно быть и сложностей с постановкой на учет.
Есть в новом законе и послабления: раньше экспат не мог даже зарегистрироваться в квартире, которой владел, пояснила «Коммерсантъ FM» руководитель портала «Мигранто. Ру» Светлана Саламова: «Раньше иностранцам приходилось прописывать к себе в квартиру некоего человека и давать ему доверенность на то, чтобы он выступил принимающей стороной для собственника жилья. Это тоже очень опасно, потому что его насильно не выпишешь в случае постоянной регистрации».
«Приезжают руководители, которые найдут
Впрочем, есть большая вероятность, что экспатам просто непривычны некоторые процедуры документооборота. И тут стоит заметить, что в остальные сферы общения с государством в России за последние годы сильно упростились, а Москва и вовсе по уровню оказания электронных госуслуг вышла на первое место в мире.