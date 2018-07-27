В День ВМФ в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн
Об этом сообщили в
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Об этом сообщили в
В День ВМФ в
Во время генеральной репетиции в четверг, 26 июля, газовики проверили работу системы и сделали тестовое включение. Факелы зажгут в воскресенье, 29 июля, дважды — с 10.40 до 14 часов и с 22 до 23 ночи.
Напомним, что главные факелы освещают Васильевский остров несколько раз в году — в День защитника Отечества, День города, в День Победы 9 мая и в честь торжественного бала выпускников.