В День ВМФ в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн

В День ВМФ в Санкт-Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн.

Во время генеральной репетиции в четверг, 26 июля, газовики проверили работу системы и сделали тестовое включение. Факелы зажгут в воскресенье, 29 июля, дважды — с 10.40 до 14 часов и с 22 до 23 ночи.