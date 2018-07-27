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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В выходные в Самарской области будет жарко

Температура воздуха будет держаться выше 30 градусов.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики Приволжского УГМС поделились прогнозами на предстоящие выходные в Самарской области. Они обещают, что 28 и 29 июля в регионе будет властвовать жаркая погода.

Так, в субботу, 28 июля, будет малооблачно. Температура воздуха составит 30…35 C. Будет дуть восточный ветер 3−8 м/с. А вот в воскресенье, 29 июля, жара немного спадет. Столбики термометров будут держаться на отметке в 27…32 C. Кроме того, в этот день местами по области ожидается кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 6−11 м/с, при грозе порывистый.

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