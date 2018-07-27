Домрачева и Бьорндален прокатились за рулем 450-тонного БелАЗа

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Самая титулованная биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева и ее муж — самый титулованный биатлонист в мире Уле-Эйнар Бьорндален — побывали с экскурсией на заводе БелАЗ в Жодино, об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

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Таких гостей, как Дарья Домрачева и Уле-ЭЙнар Бьорндален, на БЕЛАЗе еще не было.

БелАЗ стал очередным пунктом в списке примечательных мест, которые Дарья Домрачева хотела показать своему мужу для его более близкого знакомства с Беларусью. Во время экскурсии по заводу звездная пара осмотрела технику, выставленную на демонстрационной площадке, побывала на производстве сверхтяжелых машин.

Уле-ЭЙнар Бьорндален на борту 450-тонного самосвала.

Гвоздем программы для биатлонных «пенсионеров» стал прокат на самом большом карьерном самосвале в мире — 450-тонном БелАЗе по заводскому полигону. Домрачева и Бьорндален сели за руль самосвала и прокатились на нем под присмотром профессионалов.