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11:35 (мск), источник: Sputnik.by

Домрачева и Бьорндален прокатились за рулем 450-тонного БелАЗа

Биатлонные «пенсионеры» Дарья Домрачева и ее муж Уле-Эйнар Бьорндален побывали на экскурсии на заводе БелАЗ и прокатились на самом большом карьерном самосвале в мире.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Самая титулованная биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева и ее муж — самый титулованный биатлонист в мире Уле-Эйнар Бьорндален — побывали с экскурсией на заводе БелАЗ в Жодино, об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

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Таких гостей, как Дарья Домрачева и Уле-ЭЙнар Бьорндален, на БЕЛАЗе еще не было.

БелАЗ стал очередным пунктом в списке примечательных мест, которые Дарья Домрачева хотела показать своему мужу для его более близкого знакомства с Беларусью. Во время экскурсии по заводу звездная пара осмотрела технику, выставленную на демонстрационной площадке, побывала на производстве сверхтяжелых машин.

Уле-ЭЙнар Бьорндален на борту 450-тонного самосвала.

Гвоздем программы для биатлонных «пенсионеров» стал прокат на самом большом карьерном самосвале в мире — 450-тонном БелАЗе по заводскому полигону. Домрачева и Бьорндален сели за руль самосвала и прокатились на нем под присмотром профессионалов.

«Интересно было вживую увидеть то, что до сих пор видел только по телевизору. Самосвалы впечатляют, как впечатляет и то, как производятся эти великолепные машины, Беларусь может ими гордиться. Конечно же, новым для меня был опыт вождения такой огромной машины», — поделился впечатлениями Бьорндален.

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