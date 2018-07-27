Домрачева и Бьорндален прокатились за рулем 450-тонного БелАЗа
Биатлонные «пенсионеры» Дарья Домрачева и ее муж
Биатлонные «пенсионеры» Дарья Домрачева и ее муж
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Самая титулованная биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева и ее муж — самый титулованный биатлонист в мире
Таких гостей, как Дарья Домрачева и
БелАЗ стал очередным пунктом в списке примечательных мест, которые Дарья Домрачева хотела показать своему мужу для его более близкого знакомства с Беларусью. Во время экскурсии по заводу звездная пара осмотрела технику, выставленную на демонстрационной площадке, побывала на производстве сверхтяжелых машин.
Гвоздем программы для биатлонных «пенсионеров» стал прокат на самом большом карьерном самосвале в мире — 450-тонном БелАЗе по заводскому полигону. Домрачева и Бьорндален сели за руль самосвала и прокатились на нем под присмотром профессионалов.
«Интересно было вживую увидеть то, что до сих пор видел только по телевизору. Самосвалы впечатляют, как впечатляет и то, как производятся эти великолепные машины, Беларусь может ими гордиться. Конечно же, новым для меня был опыт вождения такой огромной машины», — поделился впечатлениями Бьорндален.