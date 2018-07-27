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11:39 (мск), источник: Tengrinews

400 полицейских оцепили 2 авторынка в Астане

Оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка» проходит в Астане, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Данную информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Астаны. Как уточняется, ОПМ проходит на территориях рынков б/у автозапчастей «Камкор 2» и «Титан» в районе Мясокомбината и поселка Коктал. В полиции отметили, что мероприятие носит плановый характер, оно направлено на предупреждение краж чужого имущества. В частности, сотрудники ДВД занимаются выявлением мест скупки, хранения похищенного имущества и выявлением лиц, которые занимаются противоправными деяниями. Кроме того, полицейские проводят среди торговцев разъяснительную работу.

«Это плановая работа, мы регулярно такие операции проводим. Сейчас она просто расширена в связи с тем, что у нас сейчас участились кражи с автомашин: аккумуляторы, зеркала. У нас есть списки похищенного имущества. Сейчас мы проверяем все предметы, схожие с описанием украденных. Позднее они будут предоставлены на опознание, а если их опознают, то мы их в кратчайшие сроки вернем владельцам», — рассказал корреспонденту начальник криминальной полиции ДВД Астаны Дмитрий Демидов.

«Выявлены масса б/у автозапчастей без подтверждающих документов, без каких либо сведений о месте приобретения и владельце. Отдельные владельцы б/у запчастей не могут прояснить происхождение данных вещей», — дополнил он.

Напомним, ранее похожую операцию провели полицейские Алматы. В частности, были проверены территории авторынков «Жибек жолы» и «Кар сити».

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