Новое муниципальное предприятие по уборке и содержанию города будет создано в Нижнем Новгороде

Источник: AP 2018

«Сейчас, к сожалению, уборка и содержание города у нас далеки от идеального состояния. Александр Герасименко (заместитель главы администрации Нижнего Новгорода — прим.ред.) ведет проект по созданию нашего нового муниципального предприятия на базе уже существующих, которое как раз возьмет на себя эту тяжелую работу, и, надеюсь, снимет этот кризис. То есть не нужно будет искать деньги, можно будет как в старые советские времена давать городскому предприятию поручения», — пояснил Владимир Панов.

Как заметил Александр Герасименко, на настоящий момент ведется детальная проработка технического задания, в котором максимально стараются учесть проблемные моменты, в том числе и связанные с покосом травы и приведением газона в порядок, ситуациями с детскими площадками, аварийными деревьями.

«Иногда получается, что в старом добром Советском Союзе — самые правильные действенные рецепты. Когда мы стали нанимать различных подрядчиков — стало все как-то очень сложно. Мы сейчас сделали вывод, что возвращение к главному центральному городскому предприятию — это то правильное решение, которое нужно и необходимо уже реализовать», — резюмировал Владимир Панов.