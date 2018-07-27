Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым ответил недовольной отдыхом Шараповой - СМИ
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Дети Киркорова оказались в Греции во время масштабных пожаров
За что бьют в Турции российских туристов
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Старушка собрала крупную сумму, чтобы “внук” избежал тюрьмы
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
"Он жив": жена Кобзона рассказал о состоянии певца
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жаркие и влажные выходные ждут Иркутскую область

Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

В Иркутской области 28 июня 2018 года, в субботу, ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди, в южных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный, по югу юго-восточный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+12, при прояснении +1,+6, днем +22,+27, при облачной погоде +15,+20.

В Иркутске — переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью +8,+10, днём +25,+27.

В воскресенье, 29 июля, в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный, днем в западных районах северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +10,+15, при прояснении +4,+9, днем +20,+25, при увеличении облачности до +15, в центральных, южных и верхнеленских районах +24,+29, местами до +20.

В понедельник в регионе — переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, ветер западной четверти 5−10 м/с, при грозах порывы 12−17 м/с. Температура ночью +11,+16, при прояснении +4,+9, днём +20,+25, местами до +15.

Все новости региона
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
У экспатов возникли проблемы с регистрацией в РФ
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь