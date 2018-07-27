Жаркие и влажные выходные ждут Иркутскую область
Об этом сообщает Иркутскгидромет.
Об этом сообщает Иркутскгидромет.
В Иркутской области 28 июня 2018 года, в субботу, ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди, в южных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер западный,
В Иркутске — переменная облачность, без осадков, ветер
В воскресенье, 29 июля, в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, ветер
В понедельник в регионе — переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, ветер западной четверти 5−10 м/с, при грозах порывы 12−17 м/с. Температура ночью +11,+16, при прояснении +4,+9, днём +20,+25, местами до +15.