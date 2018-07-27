Жаркие и влажные выходные ждут Иркутскую область

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В Иркутской области 28 июня 2018 года, в субботу, ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди, в южных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный, по югу юго-восточный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+12, при прояснении +1,+6, днем +22,+27, при облачной погоде +15,+20.

В Иркутске — переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью +8,+10, днём +25,+27.

В воскресенье, 29 июля, в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный, днем в западных районах северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +10,+15, при прояснении +4,+9, днем +20,+25, при увеличении облачности до +15, в центральных, южных и верхнеленских районах +24,+29, местами до +20.