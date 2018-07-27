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13:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мэрия Казани подтвердила намерение создать водно-болотный «заповедник» в парке Победы

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В мэрии Казани подтвердили намерение создать водно-болотный птичий «заповедник» на территории парка Победы.

Источник: ИА Татар-информ

«В настоящее время прорабатывается вопрос о создании на территории парка Победы водно-болотного парка», — сообщила пресс-служба мэрии в ответ на редакционный запрос ИА «Татар-информ».

Над проектом природного парка в черте города городские власти работают совместно с Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. Проведено обследование видового разнообразия, даны рекомендации градостроителям по организации территории с озерными экосистемами в составе городской рекреационной зоны.

Как рассказал ранее ИА «Татар-информ» заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов, примером подобного птичьего парка в городской среде может служить «Птичья гавань» в Томске.

Предварительно для создания парка рассматривается территория площадью 100 га в границах «Парк Хаус» — парк Победы / улица Бондаренко — улица Чуйкова. Помимо благоустройства, по словам Иванова, необходимо будет закрепить более строгий по регламентам использования природоохранный статус парка. Сейчас территория парка Победы обладает самым низким статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ) — ООПТ местного значения.

В мэрии Казани, впрочем, подчеркнули, что «на данном этапе обсуждать подробности проекта преждевременно».

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