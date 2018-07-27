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13:32 (мск), источник: Клопс.ru

ГИБДД предложила нанести разметку синего цвета на двух перекрёстках Калининграда

В Калининграде предложили нанести разметку синего цвета на двух перекрёстках. Такую идею озвучили на комиссии по безопасности, которая состоялась в администрации Калининграда в четверг, 26 июля.

Речь идёт о двух перекрёстках: Гаражная — пл. Победы и Судостроительная — Инженерная. В рамках проекта «Сам себе гаишник» на них неоднократно обращали внимание автомобилисты, испытывающие трудности с приоритетностью проезда.

Определить очерёдность сложно даже властям. В администрации считают, что первыми должны ехать те, кто не меняет траекторию (слева), а в ГИБДД право проехать первыми оставляют за теми, кто едет справа, опираясь на пункт 8.9 ПДД.

Для решения спорных вопросов предлагают нанести разметку 1.7, которая обозначает границы полос движения в пределах перекрёстка.

Новый вариант обозначения стал возможен с 1 июня, после вступления в силу нового ГОСТа. Правда, в ПДД изменения ещё не внесли. Когда появится разметка нового цвета, не уточняется. Деньги в бюджете на неё пока не заложены.

С 1 июня 2018 года к привычной белой разметке добавилась жёлтая и синяя. Жёлтый цвет обозначает зоны, где запрещён обгон, синим отметят полосы движения на перекрёстках и парковочные места. В Центре организации дорожного движения отметили, что нововведения должны пройти несколько этапов согласования. Новые знаки и разметка будут наноситься при плановой замене покрытия.

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