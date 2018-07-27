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12:02 (мск), источник: АиФ Самара

В день матча «КС» — ЦСКА до «Самара-Арены» пустят скоростные трамваи

Обнародована схема движения транспорта, на котором можно добраться до стадиона «Самара-Арена».

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 31 июля, в день матча первого тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА, будет пущен дополнительный транспорт, сообщает ПФК «Крылья Советов».

В 16:00 от остановки «Барбошина поляна» начнут движение трамваи S5k, следующие до стадиона.

Иногородние болельщики смогут доехать от железнодорожного вокзала до стадиона на трамвае S5.

Уехать со после матча можно будет на трамвае S5k «Стадион — Барбошина поляна», посадка на правой площадке от «Самара-Арены».

Болельщики ЦСКА смогут добраться до железнодорожного вокзала на трамваях S5, посадка на левой площадке от стадиона.

Для тех, кто решит воспользоваться услугами такси, места посадки-высадки пассажиров определены на Северной парковке стадиона и со стороны Московского шоссе.

Также, добраться до «Самара-Арены» можно на рейсовых автобусах.

Со стороны Московского шоссе:

— № 1 «п. Управленческий — Ж/Д вокзал»;.

— № 51 «п. Красная Глинка — пл. Кирова»;.

— № 67 «мкр “Крутые Ключи” — Ж/Д вокзал»;.

— № 45 «пос. Жигулевские Сады — а/ст «Аврора»;.

— № 96 «мкр “Красный Пахарь” — ул. Тухачевского»;.

— № 205 «ТЦ “Мега” — Речной Вокзал»;.

— № 210 «п. Управленческий — ЦУМ «Самара»;.

— № 295 «ТЦ “Мега” — 6-й причал».

Со стороны улицы Демократической:

— № 50 «п. Красная Глинка — пл. Кирова».

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