Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июля из-за жары
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июля
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июля
Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 16 до 21, днем — 26−32 градуса.
В воскресенье, 29 июля, на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30−32 градусов.