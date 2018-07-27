Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 28 июля
Праздник пройдет в парке имени 1 Мая.
Праздник пройдет в парке имени 1 Мая.
Национальный татарский праздник Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 28 июля. Праздник начнется в парке имени 1 Мая в 11.00.
В рамках праздника запланированы концерты творческих коллективов Нижнего Новгорода, Нижегородской области и республики Татарстан, открытый чемпионат по борьбе на поясах — корэш, национальные игры для детей и взрослых,
В мероприятии примут участие представители Сергачского, Краснооктябрьского и других районов Нижегородской области, руководители