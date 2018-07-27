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13:07 (мск), источник: Newsroom24.ru

Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 28 июля

Праздник пройдет в парке имени 1 Мая.

Национальный татарский праздник Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 28 июля. Праздник начнется в парке имени 1 Мая в 11.00.

В рамках праздника запланированы концерты творческих коллективов Нижнего Новгорода, Нижегородской области и республики Татарстан, открытый чемпионат по борьбе на поясах — корэш, национальные игры для детей и взрослых, выставка-продажа кулинарных изделий, книг, национальных атрибутов.

В мероприятии примут участие представители Сергачского, Краснооктябрьского и других районов Нижегородской области, руководители национально-культурных организаций региона, а также жители Нижнего Новгорода. Среди почетных гостей Сабантуя — делегация Верхнеуслонского района республики Татарстан.

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