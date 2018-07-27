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13:09 (мск), источник: Нижегородская правда

«Карту гостя» презентуют в Нижнем Новгороде

В мероприятии примет участие глава региона Глеб Никитин.

Источник: Reuters

Глава Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в презентации «Карты гостя» в Нижнем Новгороде 27 июля.

«Карта гостя» — дисконтная система на экскурсионный пакет для знакомства с городом. Проект реализован ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр».

В Нижнем Новгороде продукт называется «Nizhny Card». По карте можно получить скидки, бонусы в различных местах. Картой можно расплачиваться, использовать ее в качестве ключа от гостиничного номера и проездного в общественном транспорте.

В презентации «Карты гостя» примут участие директор департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин, директор ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр» Сергей Яковлев, замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Рыбаков, директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков, директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев, вице-президент ПАО «Газпромбанк» Евгений Коган.

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