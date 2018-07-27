«Карту гостя» презентуют в Нижнем Новгороде
В мероприятии примет участие глава региона Глеб Никитин.
В мероприятии примет участие глава региона Глеб Никитин.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в презентации «Карты гостя» в Нижнем Новгороде 27 июля.
«Карта гостя» — дисконтная система на экскурсионный пакет для знакомства с городом. Проект реализован ГБУ НО «Нижегородский
В Нижнем Новгороде продукт называется «Nizhny Card». По карте можно получить скидки, бонусы в различных местах. Картой можно расплачиваться, использовать ее в качестве ключа от гостиничного номера и проездного в общественном транспорте.
В презентации «Карты гостя» примут участие директор департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин, директор ГБУ НО «Нижегородский