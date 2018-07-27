Воздухоплаватели впервые перелетят через Эльбрус на аэростате

«В субботу состоится первый в истории воздухоплавания перелет через высочайшую вершину России и Европы — гору Эльбрус. Перелет теплового аэростата через Эльбрус осуществляется в рамках проекта «Поднять Россию», — говорится в сообщении.

По данным компании, тепловой аэростат «Россия», пилотируемый президентом федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталием Ненашевым, рано утром поднимется в воздух в Карачаево-Черкесской республике, у истоков реки Кубань, и приземлится возле Кисловодска, время полета составит около 4 часов.