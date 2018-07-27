Два района Волгоградской области составили свои генпланы с нарушениями
Администрации Светлоярского и Ленинского районов природоохранная прокуратура через суд заставила выделить зоны с особым режимом в Генеральных планах 8 населенных пунктов.
Администрации Светлоярского и Ленинского районов природоохранная прокуратура через суд заставила выделить зоны с особым режимом в Генеральных планах 8 населенных пунктов.
Как сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в приложениях к Генеральным планам двух поселений Светлоярского и шести поселений Ленинского муниципальных районов отсутствуют выделенные зоны территорий с особым режимом использования — береговые полосы, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, расположенных на территории поселений.
Это может привести к нарушению режима общего доступа граждан к водным объектам, нарушениям режима ведения хозяйственной и иной деятельности, а также незаконному предоставлению земельных участков в водоохранной зоне для осуществления хозяйственной деятельности.
Администрации Светлоярского и Ленинского муниципальных районов Волгоградской области обязаны устранить вышеуказанные нарушения в течение 1 года (решения судов не вступили в законную силу). Исполнение решений судов находится на контроле Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.