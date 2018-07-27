В Самаре в сквере Санфировой снесут старый фонтан

В Железнодорожном районе Самары в этом году обновят сквер по улице Аэродромной, где находится памятник летчице Ольге Санфировой. Его благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас работы в сквере идут полным ходом, но глава города Елена Лапушкина при личном своем визите туда все равно поручила подрядчику не сбавлять темпы. По просьбам местных жителей, в сквере сделают новые пешеходные дорожки, разобьют клумбы, обустроят спортивную и детскую площадки, а также демонтируют разрушенный фонтан. Кроме того, там установят малые архитектурные формы. Все работы в сквере рабочие должны завершить до 1 сентября.