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12:56 (мск), источник: РИА Недвижимость

Дольщики «Царицына» останутся в реестре пострадавших до получения квартир

Дольщики московского ЖК «Царицыно» останутся в реестре пострадавших до удовлетворения их требований, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Дольщики московского ЖК «Царицыно» останутся в реестре пострадавших до удовлетворения их требований, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

«Дольщики ЖК «Царицыно», включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, останутся там до удовлетворения требований при появлении нового застройщика объекта АО «Мосотделстрой № 1», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Константина Тимофеева на встрече с инициативной группой дольщиков.

При этом в реестр пострадавших включаются только граждане с незастрахованным договором долевого участия в строительстве (ДДУ).

«Если мы получаем подтверждение, что договор страхования конкретного ДДУ существует, оплачен или частично оплачен, то страховка считается действующей, и гражданин не подлежит включению в реестр. Если страховки нет или договор не оплачен — дольщик попадает в реестр пострадавших», — рассказал на встрече замглавы Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Строительство ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице началось в 2006 году. АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году. Застройщик заключил свыше 4 тысяч ДДУ, но не выполнил свои обязательства перед дольщиками. В апреле 2018 года МКХ признан банкротом.

Власти Москвы выбрали для завершения строительства комплекса принадлежащую городу компанию «Мосотделстрой № 1», которой планируется передать все проблемные дома, достраиваемые за счет бюджета столицы.

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