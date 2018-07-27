Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым ответил недовольной отдыхом Шараповой - СМИ
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
За что бьют в Турции российских туристов
Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
«Единая Россия» сделала заявление о пенсионных льготах
Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
"Он жив": жена Кобзона рассказал о состоянии певца
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12:57 (мск), источник: Журнал OK!

Земфира, Монеточка и Гречка выступят на одной сцене

Исполнительницы, вокруг которых разгорелся Интернет-скандал встретятся на фестивале LiveFest в Сочи.

Буквально на днях в Интернете разгорелся скандал между одной из главных представительниц новой волны рок-музыки и набирающими популярность молодыми исполнительницами — в социальных сетях Земфиры появился пост, в котором певица раскритиковала творчество и внешность Гречки и Монеточки:

«Выскажу мнение. Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим».

Позднее сама певица объяснила свой пост простым желанием высказаться, однако не все так просто — буквально накануне Монеточка, автор нашумевшего в Интернете альбома «Раскраски для взрослых», в своем интервью для одного из YouTube-блогов неоднозначно ответила на вопрос ведущих о том, льстит ли, что Гречку и Монеточку часто сравнивают с Земфирой и Ренатой Литвиновой:

«Мне вот честно кажется, что Настя покруче будет. Для меня она потрушнее. Земфира очень сложный человек, мне кажется, очень закрытый, непонятный».

Гречка, о внешности и творчестве которой Земфира высказалась особенно жестко, не обиделась на певицу, а даже поблагодарила ее в своих социальных сетях, отметив, что очень любит творчество певицы и «уважает ее как человека». Однако поклонники Гречки не были солидарны с ее спокойными высказыванием — последовал шквал комментариев, в которых Земфиру даже обвинили в дискриминации по внешности. На подобные обвинения Земфира ответила кратко: «Если человек мне внешне не нравится — я так и говорю».

Фанаты самой же Земфиры разделились на тех, кто солидарен с певицей, и тех, кто считает, что её просто раздражает нашумевшая популярность вокруг молодых исполнительниц.

Все три исполнительницы встретятся на летнем фестивале LiveFest, которые пройдёт 10 и 11 августа в Сочи на Роза Хутор. Изменит ли участие в одном фестивале отношения между певицами — увидим!

 Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть новую невыполнимую миссию
Анна Седокова, Юлия Ковальчук, Лейла Алиева: самые эффектные платья на...
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
У экспатов возникли проблемы с регистрацией в РФ
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь