Земфира, Монеточка и Гречка выступят на одной сцене

Буквально на днях в Интернете разгорелся скандал между одной из главных представительниц новой волны рок-музыки и набирающими популярность молодыми исполнительницами — в социальных сетях Земфиры появился пост, в котором певица раскритиковала творчество и внешность Гречки и Монеточки:

«Выскажу мнение. Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим».

Позднее сама певица объяснила свой пост простым желанием высказаться, однако не все так просто — буквально накануне Монеточка, автор нашумевшего в Интернете альбома «Раскраски для взрослых», в своем интервью для одного из YouTube-блогов неоднозначно ответила на вопрос ведущих о том, льстит ли, что Гречку и Монеточку часто сравнивают с Земфирой и Ренатой Литвиновой:

«Мне вот честно кажется, что Настя покруче будет. Для меня она потрушнее. Земфира очень сложный человек, мне кажется, очень закрытый, непонятный».

Гречка, о внешности и творчестве которой Земфира высказалась особенно жестко, не обиделась на певицу, а даже поблагодарила ее в своих социальных сетях, отметив, что очень любит творчество певицы и «уважает ее как человека». Однако поклонники Гречки не были солидарны с ее спокойными высказыванием — последовал шквал комментариев, в которых Земфиру даже обвинили в дискриминации по внешности. На подобные обвинения Земфира ответила кратко: «Если человек мне внешне не нравится — я так и говорю».

Фанаты самой же Земфиры разделились на тех, кто солидарен с певицей, и тех, кто считает, что её просто раздражает нашумевшая популярность вокруг молодых исполнительниц.