На Кубани 28 июля прогнозируют шквалистый ливень. После него придет жара до 39 °C
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде.
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде.
В Краснодаре и в некоторых районах края ожидается шквалистый дождь. Затем температура воздуха повысится до 39 °C. Местами по краю возможны ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с последующим повышением температуры воздуха.
В связи с тем, что на Кубани установилась аномальная жара и периодически проходят проливные дожди, жителям рекомендуют воздержаться от длительного пребывания на улице. Вредно находиться под прямым воздействием солнечных лучей, а также в транспорте
При грозах граждан просят не находиться под деревьями и на открытых участках, сообщает