Воронежцы смогут наблюдать за «кровавой луной» почти четыре часа
Сегодня вечером, 27 июля, воронежцы смогут наблюдать довольно редкое и интересное природное явление — полное лунное затмение вкупе с Великим противостоянием Марса с Солнцем.
Сегодня вечером, 27 июля, воронежцы смогут наблюдать довольно редкое и интересное природное явление — полное лунное затмение вкупе с Великим противостоянием Марса с Солнцем.
Как сообщают специалисты московского планетария, сегодня красная планета приблизится к Земле на минимальное расстояние. К слову, Великим противостояние называют явление, когда Марс становится ярче Юпитера и уступает по блеску лишь Солнцу, Луне и Венере. В следующий раз подобное событие произойдет лишь 15 сентября 2035 года.
Что касается полного лунного затмения, то, по словам специалистов, оно является самым длинным за последние сто лет. Продлится затмение 3 часа 56 минут. Явление в случае ясной погоды будет хорошо видно на всей территории России. Красной луна будет
Воронежцы смогут увидеть «кровавую луну» в период с 21.24 до 01.00. Эксперты советуют ехать за город, чтобы насладиться редким небесным зрелищем во всем его великолепии.