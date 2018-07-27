Воронежцы смогут наблюдать за «кровавой луной» почти четыре часа

Как сообщают специалисты московского планетария, сегодня красная планета приблизится к Земле на минимальное расстояние. К слову, Великим противостояние называют явление, когда Марс становится ярче Юпитера и уступает по блеску лишь Солнцу, Луне и Венере. В следующий раз подобное событие произойдет лишь 15 сентября 2035 года.

Что касается полного лунного затмения, то, по словам специалистов, оно является самым длинным за последние сто лет. Продлится затмение 3 часа 56 минут. Явление в случае ясной погоды будет хорошо видно на всей территории России. Красной луна будет из-за того, попадет в тень Земли.