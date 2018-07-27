С 1 августа изменится расписание «Восходов» до Тольятти и Ширяево

Вместо 18:30 ежедневно судно будет отправляться из Тольятти в Самару в 16:50 и прибывать на речвокзал в 19:15.

Вместо 15:45 по субботам и воскресеньям «Восход» будет отправляться из Самары в 14:15 и прибывать в Тольятти в 16:40; по пятницам и воскресеньям вместо 18:45 — в 18:15 с прибытием в Тольятти в 20:40.

Субботний маршрут из Самары в Тольятти в 19:30 отменяется.