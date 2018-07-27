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13:47 (мск), источник: Volga News

В самарских фруктах и овощах нашли нитраты и яйца гельминтов

За шесть месяцев 2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в рамках проверок Роспотребнадзора по Самарской области было отобрано почти 870 образцов плодоовощной продукции на соответствие нормативным требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим и паразитологическим показателям безопасности.

Источник: Reuters

Из порядка 290 проб две не отвечали гигиеническим нормам в связи с превышением нитратов, а в четырех образцах из 554 были обнаружены яйца гельминтов, сообщает самарский Роспотребнадзор. Пестициды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, генно-модифицированные организмы и патогенная микрофлора во всех остальных исследованных пробах не обнаружены.

По причине отсутствия маркировки и признаков порчи, забраковано и снято с реализации четыре партии овощей в количестве 13,5 кг.

За выявленные нарушения в части условий хранения, маркировки и реализации плодоовощной продукции, на юридических и должностных лиц было составлено 22 протокола об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления о назначении штрафов на сумму 58 тыс. рублей.

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