В самарских фруктах и овощах нашли нитраты и яйца гельминтов

Источник: Reuters

Из порядка 290 проб две не отвечали гигиеническим нормам в связи с превышением нитратов, а в четырех образцах из 554 были обнаружены яйца гельминтов, сообщает самарский Роспотребнадзор. Пестициды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, генно-модифицированные организмы и патогенная микрофлора во всех остальных исследованных пробах не обнаружены.

По причине отсутствия маркировки и признаков порчи, забраковано и снято с реализации четыре партии овощей в количестве 13,5 кг.