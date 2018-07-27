Водителя, который передал управление машиной сыну, оштрафуют
Госавтоинспекция накажет водителя, который передал управление машиной на магистрали
Госавтоинспекция накажет водителя, который передал управление машиной на магистрали
Константин Шкабарня, государственный инспектор УГИБДД по Новосибирской области: «Это точно несовершеннолетний ребёнок управлял транспортным средством, и сам водитель подтверждает, что передал управление транспортным средством именно ребёнку. В отношении водителя данного транспортного средства составлен административный протокол по части третьей статьи 12.7. В ближайшее время, в установленные законом сроки, будет принято решение и вынесено постановление в отношении водителя. Грозит водителю санкция части третьей статьи 12.7, она подразумевает штраф 30 тысяч рублей».