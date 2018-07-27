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14:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водителя, который передал управление машиной сыну, оштрафуют

Госавтоинспекция накажет водителя, который передал управление машиной на магистрали сыну-подростку, об этом сегодня сообщил «Вестям» представитель областной ГИБДД.

Источник: Вести - Новосибирск

Константин Шкабарня, государственный инспектор УГИБДД по Новосибирской области: «Это точно несовершеннолетний ребёнок управлял транспортным средством, и сам водитель подтверждает, что передал управление транспортным средством именно ребёнку. В отношении водителя данного транспортного средства составлен административный протокол по части третьей статьи 12.7. В ближайшее время, в установленные законом сроки, будет принято решение и вынесено постановление в отношении водителя. Грозит водителю санкция части третьей статьи 12.7, она подразумевает штраф 30 тысяч рублей».

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