Водителя, который передал управление машиной сыну, оштрафуют

Константин Шкабарня, государственный инспектор УГИБДД по Новосибирской области: «Это точно несовершеннолетний ребёнок управлял транспортным средством, и сам водитель подтверждает, что передал управление транспортным средством именно ребёнку. В отношении водителя данного транспортного средства составлен административный протокол по части третьей статьи 12.7. В ближайшее время, в установленные законом сроки, будет принято решение и вынесено постановление в отношении водителя. Грозит водителю санкция части третьей статьи 12.7, она подразумевает штраф 30 тысяч рублей».