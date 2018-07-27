В левобережье Новосибирска построят еще два детских сада
Подготовительные работы к строительству на площадках начнутся уже в этом году.
Подготовительные работы к строительству на площадках начнутся уже в этом году.
В Новосибирске в ближайшее время начнется строительство еще двух детских садов: в Кировском и Ленинском районах города. Об этом сообщает
По информации департамента строительства и архитектуры мэрии, конкурсы по выбору подрядчиков уже состоялись, в ближайшие дни планируется заключить муниципальные контракты на проведение работ.
На ул. Петухова детсад построят рядом с домом № 160. По плану это будет трехэтажное здание с подвалом. Детский сад сможет принять 220 ребятишек. Кроме групп с изолированными помещениями и самостоятельными выходами и входами в здании будет медицинский блок и
Активные работы на стройплощадке развернутся в следующем году. В этом — планируются подготовительные. Подрядчик установит ограждение строительной площадки, выроет котлован, проведет испытание и погружение свай и другие необходимые работы. Новоселье воспитанникам детсада обещают в четвертом квартале 2019 года, на этот срок запланирована сдача объекта в эксплуатацию.
В эти же сроки строители планируют возвести в левобережье еще один детский сад на 220 мест со схожими параметрами. Он будет расположен в Ленинском районе, на ул. Спортивной, 19/1. Подготовительные работы к строительству этого здания также начнутся уже в этом году.