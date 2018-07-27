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14:50 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В левобережье Новосибирска построят еще два детских сада

Подготовительные работы к строительству на площадках начнутся уже в этом году.

В Новосибирске в ближайшее время начнется строительство еще двух детских садов: в Кировском и Ленинском районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Новые детсады появятся на ул. Петухова и ул. Спортивной.

По информации департамента строительства и архитектуры мэрии, конкурсы по выбору подрядчиков уже состоялись, в ближайшие дни планируется заключить муниципальные контракты на проведение работ.

На ул. Петухова детсад построят рядом с домом № 160. По плану это будет трехэтажное здание с подвалом. Детский сад сможет принять 220 ребятишек. Кроме групп с изолированными помещениями и самостоятельными выходами и входами в здании будет медицинский блок и служебно-бытовые помещения персонала, пищеблок, музыкальный зал, зал для занятий физической культурой, кабинет руководителя, методический кабинет, кабинет логопеда и психолога.

Активные работы на стройплощадке развернутся в следующем году. В этом — планируются подготовительные. Подрядчик установит ограждение строительной площадки, выроет котлован, проведет испытание и погружение свай и другие необходимые работы. Новоселье воспитанникам детсада обещают в четвертом квартале 2019 года, на этот срок запланирована сдача объекта в эксплуатацию.

В эти же сроки строители планируют возвести в левобережье еще один детский сад на 220 мест со схожими параметрами. Он будет расположен в Ленинском районе, на ул. Спортивной, 19/1. Подготовительные работы к строительству этого здания также начнутся уже в этом году.

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