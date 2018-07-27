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14:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Минздрав Башкирии утвердил предельное соотношение между зарплатами главврачей и работников

В Башкирии утвержден предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников сферы здравоохранения. Приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале﻿ правовой информации.

Источник: Башинформ

Согласно документу, предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руководителей и работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, первичную специализированную помощь, составляет четыре раза.

В медицинских организациях, являющихся базой межмуниципальных медицинских центров, зарплата работников и главных врачей может различаться от 4 до 5 раз, в больницах, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь — 5,5 раза. В организациях, не оказывающих непосредственно медицинскую помощь (например, бюро судебно-медицинской экспертизы), он составляет от трех до пяти раз.

По данным государственной статистики за 2017 год, средняя зарплата врачей и работников медучреждений, имеющих высшее медицинское образование или иное высшее образование, составила 46 590 рублей. Из них те, кто трудится в организациях федеральной формы собственности, получают в среднем 47 754 рубля в месяц. Зарплата врачей в организациях республиканского подчинения — 46 501 рубль. Больше других зарабатывают врачи в Дуванском, Бирском, Белебеевском районах, а также в Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфе.

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