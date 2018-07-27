Минздрав Башкирии утвердил предельное соотношение между зарплатами главврачей и работников

В медицинских организациях, являющихся базой межмуниципальных медицинских центров, зарплата работников и главных врачей может различаться от 4 до 5 раз, в больницах, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь — 5,5 раза. В организациях, не оказывающих непосредственно медицинскую помощь (например, бюро судебно-медицинской экспертизы), он составляет от трех до пяти раз.

По данным государственной статистики за 2017 год, средняя зарплата врачей и работников медучреждений, имеющих высшее медицинское образование или иное высшее образование, составила 46 590 рублей. Из них те, кто трудится в организациях федеральной формы собственности, получают в среднем 47 754 рубля в месяц. Зарплата врачей в организациях республиканского подчинения — 46 501 рубль. Больше других зарабатывают врачи в Дуванском, Бирском, Белебеевском районах, а также в Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфе.