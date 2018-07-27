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13:22 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанцы увидят редкое астрономическое явление

Сегодня ночью три небесных тела: Солнце, Земля и Луна выстроятся в один ряд и тень накроет поверхность естественного спутника Земли.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik В ночь с 27 на 28 июля узбекистанцы смогут наблюдать полное лунное затмение. Редкое астрономическое явление, а подобная конфигурация планет складывается на небе лишь раз в сто лет, можно будет наблюдать на всей территории Узбекистана.

Земля пройдет между Солнцем и Луной, бросит тень на наш спутник. По данным сотрудников Астрономического института Академии Наук Узбекистана, затмение начнется в 23:24 по ташкентскому времени. В отличие от солнечного затмения, когда части диска Солнца не видно, во время лунного затмения Луна остается видимой полностью. По мере того, как тень будет надвигаться на Луну, она окрасится в красновато-коричневый цвет- сообщает Даракчи.

Спутник Земли полностью выйдет из тени 28 июля в 3 часа 19 минут. Продолжительность полной фазы составит 1 час 43 минуты. Чтобы полностью пройти через земную тень Луне потребуется почти 4 часа. Неординарное природное явление можно будет наблюдать и невооруженным глазом, и все же астрономы советуют вооружиться биноклями и телескопами, чтобы получить более яркие впечатления от увиденного.

Напомним, что в последний раз узбекистанцы наблюдали четырехчасовое затмение 15 июня 2011 года, а последнее полное лунное затмение, состоявшееся 31 января, продолжалось всего 1 час 17 минут.

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